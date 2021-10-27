وزير الري يكرم 25 باحثًا بالمركز القومي لبحوث المياه

كتب- أحمد مسعد:

كرم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عددًا من الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه، على هامش فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأكدت الدكتورة سلوى أبوالعلا الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن عدد الباحثين المكرمين بلغ 25 باحثًا من جميع المعاهد البحثية على مدار الثلاث سنوات الماضية، موضحة أن الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه قرر رفع قيمة الجائزة لثلاثة آلاف جنيه لكل باحث مكرم.

ويشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.​