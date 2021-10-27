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نبيلة مكرم لمصراوي: الهجرة مرتبطة بملف المياه.. وعدد المسجلين بالخارج ١٠ ملايين فقط

04:49 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
نبيلة مكرم لمصراوي: الهجرة مرتبطة بملف المياه.. وعدد المسجلين بالخارج ١٠ ملايين فقط

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن ملف الهجرة مرتبط بملف المياه، والذي أصبح أحد عوامل الهجرة، مشيرةً إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في مواجهة الهجرة غير شرعية من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وقالت مكرم، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بحضور علماء مصر بالخارج يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيدةً بمشروع Davilig، الذي يخدم فرص الحد من الهجرة الريفية.

ولفتت وزير الهجرة إلى أن عدد المصريين المسجلين بالخارج طبقًا لقاعدة البيانات بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبلغ ١٠ ملايين مصري فقط، موضحةً أن هذا الرقم يضم المجموعة التي سجلت من خلال القنصليات فقط.

وأشادت مكرم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عودة وزارة الهجرة، مضيفةً أن المهاجر المصري مرتبط بوطنه؛ ولكنه يحتاج إلى قناة شرعية للتواصل، حيث نجحت الوزارة في عودة ٨٠ ألف مصري من الخارج.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ملف المياه مصر الهجرة غير شرعية

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