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الرئيس السيسي يوجه التحية لأسر خريجي الكليات والمعاهد العسكرية

10:25 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي يوجه التحية لأسر خريجي الكليات والمعاهد العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأسر وأهالى خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، عقب وصوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكليات العسكرية خلال حفل تخرجهم.​

وشارك العقيد محمد ابو ستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج، طلاب الكليات العسكرية في العروض القتالية التي أدوها صباح اليوم، في حفل تخرجهم أمام الرئيس السيسي.

وشكّل الطلاب بأجسادهم أرقاما خاصة بالدفعات التي سيتم تخريجها اليوم، وسط أداء بعض الأناشيد الوطنية.

وأدى الطلاب، عروضا قتالية مستخدمين الدراجات النارية، وسط تصفيق وإعجاب الحضور.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكلية الحربية خلال حفل تخرجهم.

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