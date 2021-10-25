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السلام الجمهوري وحرس الشرف.. تفاصيل انطلاق احتفالية الكلية الحربية بحضور السيسي

10:25 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
السلام الجمهوري وحرس الشرف.. تفاصيل انطلاق احتفالية الكلية الحربية بحضور السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، الاحتفال بتخريج الدفعة "115" من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية.

بدأ الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.

وعقب هذا الأمر أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكلية الحربية.

وأظهرت العروض مدى اللياقة البدنية والذهنية التي يمتلكها الطلاب نتيجة التدريبات التي حصلوا عليها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية الكلية الحربية الكلية الحربية المعاهد العسكرية

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