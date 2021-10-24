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تاريخ الأكلات العربية في كتاب جديد ل عبدالرحمن بخش

07:32 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
تاريخ الأكلات العربية في كتاب جديد ل عبدالرحمن بخش

الشيف عبدالرحمن بخش

قال الشيف عبدالرحمن بخش، إنه جمع 100 وصفة لأكلات عربية، في كتابه الجديد كتاب "أسرار الطهي العربي"، شرح فيها أغرب وصفات الأكل العربي ومراحل تطور الأكلات بفعل الزمن واختلاف العادات والتقاليد.

وأضاف عبدالرحمن بخش، أن الكتاب يتناول مراحل الطبخ والتطور الذي لحق بالمطبخ العربي، وتطور الأكلات العربية.

وتابع بخش، أنه يتناول فيه أشهر وأغرب الأكلات العربية في الوطن العربي، وأكثرها شيوعا وكذلك معلومات عن كيفية اختيار الخضروات واللحوم لعمل أكلات معينة.

وأوضح أنه يعرض بشكل مفصل، لمقادير 100 أكلة عربية، وكيفية التحضير، وكذلك طرق التقديم.

ولفت عبدالرحمن بخش، إلى أن الكتاب مجاني، كنسخة ورقية، وكذلك من المقرر طرحه بصيغة pdf عبر الإنترنت.​

تاريخ الأكلات العربية عبدالرحمن بخش كتاب أسرار الطهي العربي

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