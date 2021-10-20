عضو "رياضة النواب": تعاون مصري ألماني لتفعيل مشروع "رياضة المعاقين"

(مصراوي):

قالت الدكتورة ولاء عبدالفتاح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنها نظمت زيارة لألمانيا في إطار تفعيل مشروع "رياضة المعاقين" المنفذ من قبل الهيئة الألمانية، في إطار برنامج التبادل الثقافي "DAAD".

ويهدف المشروع للتعرف على كل جديد ومستحدث فيما يخص رياضة المعاقين.

وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الزيارة استغرقت 10 أيام في الفترة من 8 لـ18 أكتوبر الجاري، وتضمنت المباحثات الرياضية معرفة كل مستحدث فيما يخص رياضة المعاقيين، سواء من ناحية الإمكانيات من أدوات وأجهزة الحديثة أو من الناحية العلمية في أساليب وطرق التدريب الحديثة، وكذلك المستحدث في مجال الإدارة الرياضية لهذا الملف، والخروج باستراتيجية متكاملة للنهوض والتطوير برياضة المعاقين في مصر في ضوء تلك المستحدثات.

وتعد رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، رياضة بقواعد تم تصميمها بحيث يمكن أن تمارس من قبل أشخاص ذوي إعاقة جسدية أو عاهة عقلية، وتسمى الرياضة المكيفة وكثير من هذه الرياضات يتركز على رياضات موجودة وقائمة، ومع ذلك، فقد تم إنشاء بعض الألعاب الرياضية خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة وليس لديهم ما يعادل الرياضة القائمة والفعالة.

والرياضة المنظمة لذوي الاحتياجات الخاصة غالبًا ما تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية من الإعاقة، وهى ضعاف السمع، الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية، وكل مجموعة لها تاريخها الخاص، منظماته، والأحداث ورؤيتها للرياضة، ومنذ عام 1988، أدرجت اللجنة الأولمبية ألعاب رياضة المعاقين - البارالمبية - التي تجري الآن في نفس الموقع وبعد الألعاب العادية.