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رسميا.. حظر دخول المواطنين "غير المطعمين" أي منشأة حكومية بدءا من أول ديسمبر المقبل

08:11 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
رسميا.. حظر دخول المواطنين "غير المطعمين" أي منشأة حكومية بدءا من أول ديسمبر المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مصراوي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بدون الحصول على لقاح كورونا

جاء في نص المادة الثانية

يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءا من 1 ديسمبر 2021.

الجريدة الرسمية مجلس الوزراء لقاح كورونا

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