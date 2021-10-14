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شبورة وأجواء مائلة للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

02:38 م الخميس 14 أكتوبر 2021
شبورة وأجواء مائلة للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

شبورة

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

فيما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.​

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