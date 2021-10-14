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400 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لدعم التأمين الصحي الشامل

10:43 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
400 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لدعم التأمين الصحي الشامل

الرئيس السيسي


كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار، والموقع بتاريخي ٢٠ و٢١ يناير ٢٠٢١.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

التأمين الصحي الشامل قرار جمهوري الرئيس السيسي

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