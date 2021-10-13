ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 14 أکتوبر 2021 حتى الثلاثاء 19 أکتوبر 2021.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت الهيئة، أن يوم الجمعة إلى السبت المقبل يوجد ارتفاع في الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات.



وأضافت، يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن يوم الخميس يوجد فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 40%.