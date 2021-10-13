مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري
12:39 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
كتب- أحمد عبدالمنعم:
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست.
جاء المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباحثات الثنائية.
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