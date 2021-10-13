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مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري

12:39 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست.

جاء المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباحثات الثنائية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المجر

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