مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست.

جاء المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباحثات الثنائية.