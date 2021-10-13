الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر

كتب- مصراوي:

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس السيسي، مساء الإثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.