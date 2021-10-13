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الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر

10:40 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس السيسي، مساء الإثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء المجر المجر دول تجمع فيشجراد مع مصر

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