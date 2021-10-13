كورونا في 24 ساعة| الإصابات تواصل الارتفاع بمصر.. وعالميًا تتخطى 238.2 مليون

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الثلاثاء، خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264764 حتى اليوم.

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