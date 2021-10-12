الإمارات: أكثر من 85 % من السكان حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

دبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة الإمارات اليوم الثلاثاء وصول نسبة الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى 52ر85% من إجمالي السكان.

وتقدمت الإمارات وفقاً لمؤشر بلومبرج في تصنيف مرونة الدول أمام كورونا، تسعة مراتب مقارنة بشهر أغسطس الماضي لتحتل المرتبة السادسة عالميا والأولى إقليمياً.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات الدكتور سيف الظاهري، إن الإمارات تعاملت مع جائحة كورونا وفق استراتيجية استباقية ونموذج منفرد يعمل وفق مؤشرات ودراسات تعتمدها الدولة لضمان سير عجلة الحياة الطبيعية الجديدة.

وشدد الظاهري، خلال إحاطة اعلامية مساء اليوم الثلاثاء، على مواصلة القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم.

وأوضح أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان بلغت 68ر95% ،مشيراً إلى مواصلة الدولة المحافظة على صدارتها عالمياً في نسبة الأشخاص الحاصلين على اللقاحات.