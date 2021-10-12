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تطعيم نحو 100 مليون إفريقي ضد كورونا

12:36 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
تطعيم نحو 100 مليون إفريقي ضد كورونا

لقاح كورونا

أديس أبابا - أ ش أ

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء أنه تطعيم 99 مليونا و670 ألفا و975 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد على مستوى القارة السمراء.

وأفاد بيان المراكز الإفريقية، (وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي)، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إفريقيا ارتفع إلى 8 ملايين و394 ألفا و443 حالة حتى أمس بينما بلغ عدد المتوفين جراء الوباء 214 ألفا و113، بينما تعافى 7 ملايين و722 ألفا و557 مريضا حتى الآن.

ووفقًا للبيان، تعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا من بين الدول الأكثر إصابة في القارة.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض فيروس كورونا أديس أبابا

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