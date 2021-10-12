إصابات كورونا عالميًا ترتفع لأكثر من 238.2 مليون

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونا و257 ألفا و894 حالة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و857 ألفا و241 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 4ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 9ر33 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 5ر21 مليون حالة.​