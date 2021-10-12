تقرير برلماني بريطاني ينتقد تعامل الحكومة مع تفشي كوفيد-19

لندن- (بي بي سي):

جدَدت الحكومة البريطانية تعهداتها بأنها ستستفيد من الدروس والعبر التي تعلَمتها من الطريقة التي أدارت بها ملف جائحة فيروس كورونا، بعد أن وجَهت لجنة برلمانية انتقادات لاذعة للإجراءات التي اتَبعتها السلطات في التعامل مع الجائحة في بداية انتشارها.

ووصفت اللجنة في تقريرها عدم بذل الحكومة المزيد من الجهد لوقف انتشار الوباء في وقت مبكَر بأنه يمثَل واحدا من أسوأ حالات الإخفاق التي مُني بها نظام الصحة العامة في البلاد على الإطلاق.

وقالت اللجنة إن الحكومة كانت قد وضعت على رأس أولوياتها في ذلك الحين، بناءً على نصيحة العلماء، هدفا يتمثَل في تحقيق المناعة الجماعية بين السكان، متَبعة في ذلك نهجا بطيئا عوضا عن اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الجائحة كما فعلت بعض البلدان الآسيوية.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات إلا أن تقرير اللجنة أشاد من جهة أخرى ببرنامج التلقيح الوطني، ووصفته بأنه يعدَ من بين أكثر المبادرات فعالية في تاريخ المملكة المتحدة.