"القومي للمرأة" ينظم ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة



كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، "ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة"، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، والقمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية.

واستهدفت الورشة مديري مديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات، وعدد من الأئمة و الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس.

وافتتحت الورشة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بكلمة رحبت فيها بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والضيوف المشاركين في الورشة معربة عن عميق سعادتها بالتعاون والشراكة مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أهمية دور هذه المؤسسات في التوعية والتأثير على الأرض.

وأكدت مرسي أن التنمية البشرية هي أساس تقدم المجتمعات، مشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هي أكبر مشروع عالمي للتمكين والتنمية البشرية في العالم حيث يستهدف تنمية ٥٨ مليون مصري، مؤكدة على ضرورة التعاون والمشاركة للنجاح في تحقيق هذا المشروع الهام.

وقالت أن المجلس أدرك منذ البداية أهمية النزول للسيدات على الأرض وتوعيتهم بمختلف القضايا من خلال حملات طرق الأبواب التي أطلقها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن الأديان السماوية ارتقت بالإنسان، معربة عن سعادتها ان بمصر الآن قيادات دينية مستنيرة تدعو إلى أهمية التنمية البشرية ،وأن تتناول صلاة الجمعة و عظة الأحد حياة المواطنين المعيشية والتوعية بالمبادرات التي تستهدف التنمية البشرية التي تنفذها الدولة.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر الي كل من وزير الأوقاف وشيخ الأزهر وجامعة الأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة علي دعم مبادرة "سفيرات المحبة والسلام "التي أطلقها المجلس في عام ٢٠١٧ وتعتبر مبادرة وطنية متميزة وناجحة، ونموذج يمكن ان يحتذى به علي المستوى الدولي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان مصر بلد الأمن والأمان، مشيرة الى ان العمل علي الأرض هدفنا، ووجهت تحية لكل من يساهم في النهوض ببلادنا ويدعم الاستقرار، واختتمت كلمتها قائلة " لابد ونحن نتحدث عن التوعية بقضايا المرأة ان نتذكر حديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في خطبته الأخيرة " استوصوا بالنساء خيرا".

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن التمكين للمرأة في عهد الرئيس السيسي أفعال وليس أقوالاً، فقد تبوأت المرأة بقوة موقع الوزيرة، والمحافظة، والنائبة البرلمانية، والقاضية، وتم التمكين لها في جميع مؤسسات الدولة ، والأوقاف كإحدى مؤسسات الدولة الوطنية أولت المرأة اهتمامًا بالغًا في العمل الدعوي واعظة ، والعمل القيادي وكيلة وزارة ومديرًا عامًا، وفي مختلف مواقع العمل القيادي بالوزارة.

كما أكد أن إنصاف المرأة مطلب ديني ووطني وإنساني ، وأن دور المرأة رائد في الحضارة الإسلامية والعربية والمصرية، وأن تجربة الواعظات والراهبات معًا تعد أنموذجًا رائدًا في العمل الوطني تتبناه وزارة الأوقاف بالشراكة مع الكنائس المصرية والمجلس القومي للمرأة . كما بين في كلمته أن المرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه.