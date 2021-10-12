حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يوجه رسالة للدول الأوروبية وإعفاء 90% من غرامات التأخير للشقق والأراضي
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أمام مؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي، وجه خلالها رسالة للدول الأوروبية، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 12 أکتوبر 2021 إلى الأحد 17 أکتوبر 2021.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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