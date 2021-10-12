توجيه جديد بشأن التعديات علي أراضي الري بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجيهات للمحافظات المختلفة بشأن مساحات الأراضي اليابسة التي تم البناء عليها وكانت قبل ذلك عبارة عن مصارف تابعة لوزارة الري وتم ردمها.

وقال شعراوي، في نص القرار، إن هذه الأراضي وما تم عليها من بناء أصبحت أمرا واقعا يصعب إزالتها وكتلا سكنية مستقرة.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات ببيانات بشأن إجمالي هذه الحالات ومساحاتها وذلك من أجل اتخاذ اللازم نحو تحصيل حقوق الدولة والتعامل معها.