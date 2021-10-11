Masrawy logo white

أمطار في المقطم.. والأرصاد: منخفض السودان الجوي يمتد شمالًا

09:05 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
أمطار في المقطم.. والأرصاد: منخفض السودان الجوي يمتد شمالًا

أمطار في المقطم

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، صورًا لسقوط أمطار في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض السودان الجوي الذي يمتد شمالًا معلنًا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة: ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

وأوضحت الهيئة، أن الرؤية الأفقية تنخفض بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

أمطار في المقطم منخفض السودان سقوط أمطار الأرصاد الطقس

الخبر التالى:

"الملكية الفكرية" توافق على إيداع ‎تصميم "وردة" لعبدالرحمن الجيوشي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر .. تصفيات المونديال.. ليبيا 0-3 مصر.. رمضان صبحي يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا