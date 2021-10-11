وزير الري يكشف وضع مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، إن ملف سد النهضة مر بمراحل عديدة، وأن هناك اتصالات من جهات مختلفة ومتنوعة من قبل العديد من الدول لاستئناف، وأنه لم يتم تحديد موعد رسمي لاستئنافها.

وأوضح عبد العاطي، اليوم في الحوار المفتوح مع الإعلاميين، أن أسس التفاوض تضمن إطار توقيع اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، مؤكداً على ضرورة تواجد محققين دولين وأن يكون لهم دور في التفاوض.

وقال وزير الري، إن مياه النيل لن تجف و:أنا بحلي مياه البحر للحصول على مياه من٧.٥ إلى١٠مليارات متر مكعب لأن الشعب المصري زاد ٢٥ مليون مواطن في آخر ١٠ سنوات: