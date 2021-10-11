Masrawy logo white

وزير الري يكشف وضع مفاوضات سد النهضة

12:52 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
وزير الري يكشف وضع مفاوضات سد النهضة

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، إن ملف سد النهضة مر بمراحل عديدة، وأن هناك اتصالات من جهات مختلفة ومتنوعة من قبل العديد من الدول لاستئناف، وأنه لم يتم تحديد موعد رسمي لاستئنافها.

وأوضح عبد العاطي، اليوم في الحوار المفتوح مع الإعلاميين، أن أسس التفاوض تضمن إطار توقيع اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، مؤكداً على ضرورة تواجد محققين دولين وأن يكون لهم دور في التفاوض.

وقال وزير الري، إن مياه النيل لن تجف و:أنا بحلي مياه البحر للحصول على مياه من٧.٥ إلى١٠مليارات متر مكعب لأن الشعب المصري زاد ٢٥ مليون مواطن في آخر ١٠ سنوات:

محمد عبد العاطي مفاوضات سد النهضة سد النهضة وزير الري

الخبر التالى:

بالأسعار.. التموين تطرح جميع أنواع الأسماك في منافذها بتخفيض 20%

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ضرورات ومحظورات.. توجيهات مهمة من الصحة لمنع انتشار كورونا بين طلاب المدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا