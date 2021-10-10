رئيس "كانتربري" للبابا تواضروس: إثيوبيا مطالبة بالتأكيد على أن سد النهضة لن يهدد أي من جيرانها

كتب- مينا غالي:

زار جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم رفقة وفد كنسي على رأسه دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعدد من قيادات الطائفة في العالم.

قال ويلبي إن الكنيسة ويلبي: نقدر الكنيسة القبطية الارثوذكسية ونثمن الدور الذي يلعبه الانبا انجيلوس أسقف لندن المؤثر جدا في بريطانيا سواء في علاقته بالحكومة أو بالعائلة المالكة واعتز بصداقته جدًا.

وأكد ويلبي إنه شعر بروحانية الكنيسة القبطية في تلك الزيارة حيث قضى وقتًا للتأمل والصلاة في دير الانبا مقار مضيفًا:واقرأ كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية لمتى المسكين وأظن سيكون له تأثيرًا كبيرًا في أفكاري.

وعن أزمة سد النهضة جدد ويلبي تأكيده على إن نهر النيل هدية من الله للعالم أجمع ومن ثم إثيوبيا مطالبة بالتأكيد على إن سد النهضة لن يهدد أي من جيرانها.

من جانبه هنأ البابا تواضروس الكنيسة الأنجليكانية بتأسيس إقليم الإسكندرية الذي يحمل اسم مدينة ذات أثر كبير في المسيحية منذ القرون الأولى حتى إنه يحمل لقب بابا الإسكندرية نسبة لكرازة القديس مرقس.

وشدد البابا على إن الدور الرئيسي للكنيسة

هو الروحاني ثم الاجتماعي فنخدم مجتمعنا بمحبة وهو ما يقدم تعاليم المسيح للجميع مؤكدًا على حبه وتقديره لمصر كوطن وأمة عظيمة تعيش وحدتها الوطنية بين المسلمين والأقباط.

ووصف البطريرك القبطي الكنائس بالأعضاء في جسد المسيح الواحد مؤكدًا إن الحوار بين الكنائس يفتح القلوب والعقول ويقرب المسافات.

واعتبر البابا تواضروس إن نهر النيل يتشكل كرجل يفتح ذراعيه بمحبة للجميع حيث يعيش المصريون على أرضه منذ آلاف السنين.

فيما أكد المطران سامي فوزي إن إقليم الإسكندرية يخدم ١٠ دول في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي مستمدًا اسمه من بشارة القديس مارمرقس ورحلته في تلك المدينة ذات التاريخ العريق والمدرسة اللاهوتية المتميزة مقدما الشكر للبابا على إيفاد الانبا انجيلوس في حفل تدشين الإقليم.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية كلاً من الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية ورئيس الأساقفه ازاد مارشال ورئيس الاساقفه ايزكيل كوندو والمطران انطونى بوجو وكانن أنطونى بول والقس وليم تايلور والقس شاه زاد والأستاذ سليم واصف مستشار حوار الأديان للكنيسة الأسقفية.

ومن الكنيسة القبطية الأنبا أنجيلوس أسقف لندن ودكتور جرجس فخرى الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط.