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الجيزة: إغلاق سناتر صلاح الدين وتراست وVIP للدروس الخصوصية

06:04 م الأحد 10 أكتوبر 2021
الجيزة: إغلاق سناتر صلاح الدين وتراست وVIP للدروس الخصوصية

صورة من محتوى الفيديو

كتب- يوسف عفيفي:

كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات إغلاق سناتر الدروس الخصوصية المخالفة لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، الذي انطلق صباح اليوم السبت، لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط إقبال كبير من التلاميذ وأولياء الأمور وسط التزام متباين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وشن حي الطالبية، حملات أسفرت عن ضبط سناتر صلاح الدين - تراست - VIP وتم إغلاقها ومصادرة محتوياتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استكمال الحملات بكافة الأحياء والمراكز لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.

أحمد راشد محافظ الجيزة سناتر صلاح الدين الدروس الخصوصية المخالفة

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