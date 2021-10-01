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​​ننشر التفاصيل الكاملة لجدول أعمال أول أسبوع في دور الانعقاد الثاني لـ"النواب"

09:30 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
​​ننشر التفاصيل الكاملة لجدول أعمال أول أسبوع في دور الانعقاد الثاني لـ"النواب"

الدكتور حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، دور انعقاده الثاني السبت المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية التي ستبدأ في الساعة 11 صباحًا، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

كما تتضمن تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى تلاوة الاعتــذارات، الرســــائل المقدمة من النواب.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس يوم الأحد المقبل، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

بينما يتضمن جدول أعمال الجلسة الثالثة يوم الأحد المقبل، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، وأيضًا تضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة يوم الأحد المقرر عقدها في الساعة الثانية والنصف مساءً، إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة للمجلس يوم الاثنين المقبل والمقرر عقدها في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تلاوة الاعتــذارات و الرســــائل المقدمة من النواب، ونظر مـا يُستجد من أعمـال.

حنفي جبالي مجلس النواب البرلمان السيسي

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