وزير القوى العاملة يكشف عن مميزات "رعاية العمالة غير المنتظمة" صحيًّا واجتماعيًّا وتأمينيًّا

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الركيزة الأساسية في نجاح منظومة العمالة غير المنتظمة، هي الشركات العاملة في المشروع، وليست وزارة القوى العاملة بمفردها أو الجهات المختصة المعاونة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، في جولته الميدانية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، بحضور المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز المدينة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة بالمشروعات الكبرى صحيًّا واجتماعيًّا وتأمينيًّا.

وأوضح سعفان أن الهدف من تلك المنظومة هو عمل نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة؛ خصوصًا أن مجال التشييد والبناء أعداد العمالة غير المنتظمة به كبيرة وتحتاج إلى الرعاية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس بضرورة رعايتها وتوفير كل السبل لتحقيق ذلك.

وأكد وزير القوى العاملة أن توفير تلك الرعاية لن يتأتى إلا من خلال وضع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن فئة العمالة غير المنتظمة؛ ما جعل وزارة القوى العاملة تبدأ في عمل تلك المنظومة بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم، والتي نحن بصددها اليوم بدءاً لرعايتها صحيًّا واجتماعيًّا.

وتابع سعفان بأن العمالة غير المنتظمة ليست موجودة في قطاع المقاولات فقط وإنما في قطاعات الزراعة والصيد والمحاجر ومجالات أخرى كثيرة، تحتاج جميعها إلى توفير الرعاية اللازمة لها.

ونوه الوزير بأن العمالة غير المنتظمة في تعريفها قصدت العامل الذي يعمل فترة من الوقت في أحد المشروعات، ولا يعمل فترات أخرى، وليس مسجلًا في بيانات العاملين في الشركة وغير مؤمن عليه، وعليه نحاول من خلال تلك المنظومة عمل نظام تأميني خاص لتلك الفئة، مؤكدًا أنه كلما اشتركت الشركات في تلك المنظومة حققت النجاح المرجو منها والوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة شملت كل هذه الفئة يمكن استخدامها لتوجيه الرعاية لهم.

وأشار سعفان إلى أن هناك مجموعات عمل كاملة تعمل على مدار 24 ساعة في المواقع داخل المشروع لخدمة العاملين وتوفير التوعية اللازمة لهم بالفوائد التي تعود عليهم من الدخول في تلك المنظومة والخدمات التي ستقدم لهم بناء عليها، وكيفية التسجيل للحصول على الخدمة، كاشفًا عن أنه يمكن لأي عامل موجود في أية محافظة التسجيل في تلك المنظومة والحصول على الرعاية اللازمة بالتوجه إلى المديرية التابع لها محل إقامته في المحافظات المختلفة والتسجيل فيها كعامل غير منتظم للحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح سعفان أن العمل يتم حاليًّا بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لتسجيل وعمل بطاقات الرقم القومي لـ30 عاملاً في الساعة الواحدة، وسيتم التواصل لزيادة الأعداد مع وزارة الداخلية في الفترة القادمة؛ تيسيرًا على العمال والشركات العاملين بها وضمان عدم توقف العمل أو تعطيله.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية دورهم في توعية العمال بأهمية التسجيل في المنظومة، وتوفير السبل اللازمة التي تعينهم على التسجيل، موضحًا أن تكلفة الخدمة تغطيها الوزارة بالكامل ولا تتحمل الشركات أي مقابل مادي من أجل حصول العامل عليها.