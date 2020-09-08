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اليوم.. مطار القاهرة يسير 147 رحلة دولية تنقل حوالي 16 ألف راكب

11:41 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
اليوم.. مطار القاهرة يسير 147 رحلة دولية تنقل حوالي 16 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 147 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات تنقل على متنها حوالي 16 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن 74 رحلة ستقلع من صالات السفر وتنقل على متنها حوالي 8339 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما تستقبل صالات الوصول المختلفة 75 رحلة تنقل على متنها 7629 راكبا من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.​

مطار القاهرة الدولي رحلات دولية

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