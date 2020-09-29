إحباط تهريب 250 محمول مع راكب قادم من الإمارات

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 250 هاتفا محمولا، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات لتهريبها من الجمارك، وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان لها، الثلاثاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الإمارات، اشتبه مصطفي السيد رئيس وردية الجمارك في أحد الركاب، بتمرير الحقائب على أجهزة الكشف بواسطة محمد عبد المنعم مأمور الفحص، تبين وجود أجسام معتمة، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من ياسر عبد المنعم، و محمد يوسف مأمورا الجمارك، تحت إشراف رضا ابو العزم مشرف الصالة، وعثرت اللجنة على 250 هاتفا محمولا داخل حقائبه وبين طيات ملابسه.

تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، تحت إشراف الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.