لا يجوز بيعها أو تأجيرها.. تحرير٨٠ محضراً لوحدات الإسكان المخالفة بـ"أكتوبر الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قامت اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، بالمرور على مناطق وقطاعات الإسكان الاجتماعى بمنطقة ال ٨٠٠ فدان ومنطقة ربوة أكتوبر، وذلك للتأكد من التزام المواطنين وإثبات أي مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إن الحملة أسفرت عن تحرير أكثر من ٨٠ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور سبعة أعوام من تخصيصها، مشددة على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كافة الوحدات المخالفة لذلك مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.