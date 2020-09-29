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الأربعاء.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

10:46 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الأربعاء.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

قطع مياه ـ أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة عن مناطق (حي بولاق الدكرور - أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذالك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020 .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب

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