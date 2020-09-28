محافظ القاهرة: إطلاق اسم رئيس هيئة النظافة السابق على حديقة ميدان العباسية
كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إطلاق اسم اللواء عادل أبوحديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الراحل، على حديقة ميدان العباسية تقديرًا ووفاءً له ولأسرته.
وأكد المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، أن الراحل أعطى لعمله ووطنه الكثير وكان مثالا للخلق الرفيع والتفاني في العمل.
جاء ذلك خلال حفل تكريم ٣٥٠ من عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة الذي شهده المحافظ صباح اليوم مستهلًا الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الهيئة الراحل.
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