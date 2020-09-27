رئيس الهيئة الهندسية: إنفاق 5.7 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن إنجاز مشروعات الطرق يأتي لتخفيف الازدحام المروري، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 5.7 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة.

واستعرض الفار، خلال كلمته حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، ما تم تنفيذه لتطوير منطقة شرق القاهرة، حيث تبلغ المساحة التي تم تنفيذها في شرق القاهرة 1072 كيلومترًا، وتم تنفيذ 50 طريقًا بإجمالي أطوال 200 كيلومتر، وإنشاء 40 كوبري بإجمالى أطوال 20 كيلومترًا بتكلفة 22 مليار جنيه.

ولفت الفار إلى أنه تم تنفيذ 7 محاور جديدة، وتم افتتاح 6 محاور منها يوم 30 يونيو الماضي، وجار افتتاح المحور السابع اليوم "التجنيد- شبرا بنها الحر" بطول 11 كليومترًا، بينما تم إنفاق 5.7 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة شرق القاهرة.

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: "جار تطوير المنطقة المحيطة بنادي الشمس، بداية شهر أكتوبر المقبل"، لافتًا إلى أن الهيئة تواصل العمل مع إنهاء التقاطعات المرورية مع خطوط البترول، مستعرضًا مسار محور "التجنيد- المطرية- بهتيم- شبر/ بنها".