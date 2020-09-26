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المحرصاوي يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة بلاد الشام ومفتي دمشق

08:52 م السبت 26 سبتمبر 2020
المحرصاوي يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة بلاد الشام ومفتي دمشق

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب- محمود مصطفى:

بحث رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي مع الدكتور حسام الدين فرفور رئيس جامعة بلاد الشام، والدكتور عبدالفتاح البزم مفتي دمشق، سبل التعاون والتواصل لإبراز سماحة الإسلام نحو ترسيخ الأخوة الإنسانية.

وكرّم المحرصاوي، خلال لقائه اليوم السبت، الدكتور حسام الدين فرفور، والدكتور عبدالفتاح البزم، ومنحهما درع جامعة الأزهر.

من جانبه، ثمن رئيس جامعة بلاد الشام ومفتي دمشق جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر المنهج الوسطي المعتدل في مواجهة دعاوى التشدد والتطرف.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر حسام الدين فرفور جامعة بلاد الشام

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