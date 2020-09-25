"حياة كريمة": 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ 9 محافظات

القاهرة (أ ش أ):

قررت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات: أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، والبحيرة.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن تخصيص هذا المبلغ يأتي أيضا في إطار الدور التنموي والخيري للمؤسسة وإيمانا منها بالمسئولية المجتمعية والوطنية لمؤسسات الدولة المصرية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل.

وأهابت مؤسسة حياة كريمة، بكافة مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسؤولية المجتمعية من شركات وهيئات ومؤسسات خاصة ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية في هذه المبادرة من أجل توحيد الجهود التنموية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتقوم مؤسسة حياة كريمة حاليا بدراسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها على مستوى المحافظات الأكثر احتياجا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تحمل قيمة التصالح لبعض هذه الحالات، وسيتم تنفيذ ذلك في المواعيد القانونية المحددة لها.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة غير هادفة للربح وتهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم وتضم المؤسسة شبابا متطوعا من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.

ومن ضمن أهداف المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية والتركيز على بناء المواطن المصري والتصدي للفقر متعدد الأبعاد.

كما تسعى المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات المجتمعية وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز الفتيات الأيتام، والمساهمة والمساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين وتهيئة فرص العمل والبناء وخلق لفرص لتنمية المواهب على مستوى المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضا تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة.

كما تسعى أيضا لتدريب وتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة، وتهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.