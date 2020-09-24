الكهرباء: 515 مليون جنيه لتطوير شبكات قطاع جنوب سيناء

كتب- محمد صلاح:

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا من المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء تضمن جهود الشركة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما استعرض وزير الكهرباء، تقريرا عما تم إنجازه بقطاع جنوب سيناء ويبلغ عدد المشتركين به نحو 94 ألف مشترك ويضم 30 مركزا وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه كخطة استثمارية طموحة.

وتضمن البيان أنه تم إحلال وتجديد ما يلي:

- 13 محولا وأكشاك قدرات مختلفة.

- 465 عمود جهد متوسط.

- 125.68 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

- 24.78 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 768 عمود جهد منخفض.

- 258.7 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 17.66 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 47 صندوق توزيع جهد منخفض.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء بإجمالي تكلفة 475 مليون جنيه متمثلة في توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة، وتوصيل التيار الكهربائي لشركة أنابيب البترول بمدينة أبورديس، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة الطور، وتوصيل التيارالكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، وتوصيل التيار الكهربائي للقرى السياحية بشرم الشيخ، ومشروع تغذية متحف شرم الشيخ.

وتم تنفيذ مشروع تغدية مصنع الكاولين بشرم الشيخ، ومشروع تغدية محطة تحلية مياة الطور، وتوصيل التيار الكهربائي لمشروع 6 تجمعات بدوية تنموية، وتوصيل التيار الكهربائي من محطة محولات نويبع إلى تجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية 9 تجمعات على طول الخط، وتوصيل التيار الكهربائي لمشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء، ومشروع تغدية جامعة الملك سالمان (شرم الشيخ/الطور/رأس سدر).

كما تم رفع التعارضات لتوسعة طريق (النفق/شرم الشيخ) الجديد، وتأتي تلك الأعمال تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير 600 محضر بقيمة تصل إلى 1,6 مليون جنيه خلال شهر يوليو 2020.

وشدد الوزير، على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.