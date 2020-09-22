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تصل لـ 35 %.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على الرحلات لـ 3 دول

06:10 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
تصل لـ 35 %.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على الرحلات لـ 3 دول

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم ؛ تدعيماً لحركة السفر، حيث طرحت الشركة تخفيض بنسبة ٢٥% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتباراً من الأول من وحتى يوم ٢٠ أكتوبر المقبل، والسفر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل .

وقدمت الشركة تخفيض ١٠%على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و٣٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقدمت الشركة تخفيض ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٢٠ ديسمبر٢٠٢٠، بالإضافة إلى تخفيض ٢٠% علي الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و١٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

مصر للطيران أسعار تذاكر الطيران نيويورك باريس فيينا

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