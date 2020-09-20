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"البحوث الإسلامية" يعقد لجنة لاختيار المتقدمين لدرجتي مدير الدعوة والتوجيه بمناطق الوعظ

11:20 م الأحد 20 سبتمبر 2020
"البحوث الإسلامية" يعقد لجنة لاختيار المتقدمين لدرجتي مدير الدعوة والتوجيه بمناطق الوعظ

مقابلة شخصية بمقر المجمع مع مديري الدعوة والتوجيه

كتب- محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، مقابلة شخصية بمقر المجمع مع مديري الدعوة والتوجيه من المتقدمين لشغل هذه الدرجة الوظيفية في بعض مناطق الوعظ.

وأوضح المجمع في بيان له، الأحد، أن لجنة المقابلة تشكلت من الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الضويني أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبوزيد نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والشيخ ياسر الفقي أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر.

وأشار المجمع إلى أن عقد لجنة المقابلات الشخصية يأتي كمرحلة لاختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة، لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفي بمناطق الوعظ، إذ يتولى مدير الدعوة وضع الخطط الدعوية بالمحافظة وتنفيذها بما يحقق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ في العلم الميداني والتواصل المباشر مع الناس.

وأكد أن اللجنة تضع أيضًا مجموعة من المعايير والسمات الشخصية لاختيار مدراء التوجيه ممن لهم دور مهم في متابعة عملية تنفيذ الأنشطة الدعوية في المنطقة وإعداد تقارير بها ورفعها للإدارة العامة للتوجيه بأمانة القاهرة، فضلًا عن المساهمة في وضع خطط العمل الشهرية.

مديري الدعوة مجمع البحوث الاسلامية

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