الأوقاف: "الصدق في الأقوال والأفعال والهمم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م.
وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
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