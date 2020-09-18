رئيس الرعاية الصحية: نتعامل بشكل جاد مع شكاوى ومقترحات المواطنين بشأن التأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إن التواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري وكذلك المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للوقوف المباشر على رأيهم في خدمات المنظومة واستطلاع مقترحاتهم حول تطويرها، هو أحد أهم أدوات ضمان استمرارية تقديم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لضمان مستوى متميز من الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية ومتميزة تليق بالمواطن المصري.

جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في إطار المتابعة والإطمئنان على سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والذي أشاد خلالها المنتفعين بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم داخل المستشفى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، بداية من أفراد الأمن ومرورًا بالاستقبال أو العيادات الخارجية أو أقسام المعامل والأشعة بالمستشفى، ونهاية بالحصول على أعلى مستويات الرعاية الصحية بغرف العمليات الجراحية والعنايات المركزة وعلاج الأورام وغيرها من الأقسام داخل المستشفى، والتي ضمت أخيرًا إجراء عمليات الغسيل الكلوي للأطفال داخلها ووفرت عناء سفرهم وذويهم إلى خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية، كما قدمت المستشفى لأبناء المحافظة العديد من العمليات الجراحية التي تجرى لأول مرة من نوعها داخل بورسعيد، مثل إجراء عمليات القساطر القلبية التشخيصية والعلاجية وعمليات القلب المفتوح وغيرها من العمليات التي تجرى بأعلى مستوى من الدقة وتحقق أعلى نسب النجاح بفضل مهارات الفريق الطبي بالمستشفى.

وأكد السبكي أن جميع مقترحات وشكاوى المواطنين يتم مناقشتها ودراستها والاهتمام بها فكل الشكاوي والمقترحات، هي محل تقدير واهتمام ويتم العمل على تنفيذها بشكل جاد لضمان وصول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى مستوى الجودة الشاملة الذي يحقق أعلى مستويات رضاء المنتفعين حيث أن العميل في المرتبة الأولى للمنظومة، وكذلك تحقيق حلم المصريين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز، بما يسهم النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر٢٠٣٠.



كما التقى خلال زيارته التفقدية اثنتان من السيدات المنتفعات بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بعد طلبهم للنقاش معه حول مقترحات تسهم في تطوير الخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والصعوبات التي قد تواجه المنتفعين لتلقي الخدمة الطبية، وهو الطلب الذي تم رصده عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال فريق رضاء المنتفعين والمرصد الإعلامي الخاص بالهيئة.

وشدد السبكي خلال زيارته التفقدية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، على توفير كافة سبل العناية والرعاية للمرضى، والالتزام بكافة معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين، والتي أقيمت على أساسها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبنيت منشآتها الصحية بأعلى المعايير الإنشائية وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.