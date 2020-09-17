بعد توجيهات الرئيس.. تحرك حكومي بشأن وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلاتها.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محكم يراعي الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.