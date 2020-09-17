أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

بعد توجيهات الرئيس.. تحرك حكومي بشأن وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد

04:57 م الخميس 17 سبتمبر 2020
بعد توجيهات الرئيس.. تحرك حكومي بشأن وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلاتها.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محكم يراعي الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة السيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العام الدراسي الجديد

الخبر التالى:

أبو شقة: اجتماع بعض أعضاء "عليا الوفد" مخالف للائحة الحزب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا