كتب- (أ ش أ):

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط في خبر عاجل لها، الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا، وإعادتهم للبلاد مرة أخرى.

وقالت "أ ش أ"، إنه في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.