الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا وإعادتهم للبلاد
كتب- (أ ش أ):
أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط في خبر عاجل لها، الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا، وإعادتهم للبلاد مرة أخرى.
وقالت "أ ش أ"، إنه في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
101009
عدد المصابين
-
84161
عدد المتعافين
-
5648
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
29121415
عدد المصابين
-
20958429
عدد المتعافين
-
927053
عدد الوفيات
إعلان