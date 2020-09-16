بالشروط والمستندات.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير2021

كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير2021.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الأربعاء.

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة، والذين سيتم استقبالهم اعتبارًا من يوم السبت 26 / 9 / 2020م، وفقًا للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير2020 حتى أخر أغسطس 2020.

وخريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ فترة التدريب من أول فبراير 2020م حتى آخر أغسطس 2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 2 نوفمبر حتى 24 نوفمبر 2020م.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000، الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2020 حتى آخر يوليو 2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 11 نوفمبر 2020م، و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 25 نوفمبر2020 حتى 28 نوفمبر 2020م.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2001م، الحاصلون على مؤهل متوسط، وكذا مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2000م، وما قبلها خريجو العام الدراسي 2019/ 2020م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 26 سبتمبر 2020م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 7 أكتوبر2020 وحتى 1 نوفمبر 2020م.

رابعًا: غير ذوي المؤهلات

مواليد أشهر(يناير/ فبراير/ مارس) من عام 2001م، والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 18 نوفمبر2020م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 29 نوفمبر2020 حتى 12 ديسمبر 2020م.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوي المؤهلات) فقط- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين (المعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (اضغط هنا).

كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: اضغط هنا