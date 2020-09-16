السيسي: الدولة عاشت على مدار آلاف السنين على الشريط الأخضر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجربة الألمانية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار 25 سنة ظلت بدون زيادة سكانية، قائلا: "لم تحتاج ألمانيا إلى معالجة مياه أو محطة كهرباء أو بنية أساسية جديدة لصالح السكان، وبالتالى يتجه إلى الرفاهية لآنه لا يوجد استثمارات من الموزانة فيما يخص عدد السكان.

وأضاف السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة فى محافظة الإسكندرية: "التراكمات الخاصة بالسنوات الماضية، وعلينا أن نؤكد على أن التوصيف لم يكن حقيقى.

وتابع: "مصر دولة مختلفة فيها مليون كيلو متر مربع وليس كلها صالحة للعيش فيها، الدولة عاشت على مدار آلاف السنين على الشريط الأخضر الخاص بمجرى نهر النيل، كانت المساحة فقط 4 % والآن نتكلم عن 7 % من مصر، وهذا التحدى الذى يجب أن نعرفه"

المساحة دى من 200 سنة وبالتحديد سنة 1801 كانت عايش عليها 4 ملايين مصري في ضفاف النيل والدلتا بعد مشروعات الزراعة التي نفذها محمد على.. وعلى مساحة قدرها 5 % فقط من مساحة الدولة، كل انسان مصرى له فدان يعيش منه أو يشتغل فيه.

وقال: "دلوقتى فيه 100 مليون فى نفس المساحة الفدان بعد كان يكفى لفرد أصبح لـ10 أفراد، وبالتالى كان من الطبيعى الحياة تكون رخيصة فى الماضى، وقيمة الجنيه كان من الطبيعي أيضا أن تكون مرتفعة".