لصقل مواهبهم.. "الأوقاف": تدشين وحدة لأئمة الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء وحدة خاصة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان : " وحدة البحث العلمي "، تشجيعا على مزيد من التأهيل وصقل مواهب الأئمة والإداريين العلمية والمهارية ومساعدتهم في توجيه أبحاثهم ودراساتهم بما يخدم حياتهم العلمية والمهنية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأربعاء، أن الوحدة تهدف إلى:

١ - بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة عن الأئمة والإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمسجلين بالدراسات العليا، بغية تقديم الدعم العلمي والفني لهم وإلحاق الأئمة المتميزين منهم باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كباحثين مساعدين لأعضاء اللجان من كبار الأساتذة في مختلف التخصصات لإكسابهم الخبرة العلمية والفنية من خلال احتكاكهم واتصالهم المباشر بكبار العلماء في مختلف التخصصات.

٢ - تزويد الأئمة بما يحتاجون إليه في بحوثهم العلمية من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٣- الاستفادة بجهود المتميزين منهم في أنشطة الوزارة العلمية وندواتها التثقيفية وقوافلها ومبادراتها الدعوية والاستفادة بجهود الإداريين منهم كل في مجال تخصصه .

٤ - توجيه من يسمح تخصصه بمزيد من الدراسة الأكاديمية في مجالات الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والقانون والحضارة الإنسانية .

٥- سرعة إنهاء إجراءات صرف حافز التميز العلمي المقرر لكل من يحصل على المؤهل العلمي الأعلى .

٦ - دراسة إمكانية صرف حافز تميز على كل رسالة علمية جديدة يحصل عليها الباحث سواء من الأئمة أم الإداريين .

وأكدت أنه سيتم إسناد رئاسة الوحدة إلى أحد شباب علماء وزارة الأوقاف.​