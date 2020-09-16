بسبب البناء العشوائي.. مدبولي: نواجه تحديات كثيرة من ضمنها كثافة الفصول
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية نجحت في بناء الجامعة المصرية اليابانية كأحد الصروح العلمية والتي تهدف لزيادة جودة التعليم في مصر.
وأضاف "مدبولي"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية وعددا من الجامعات الأهلية، أننا نواجه العديد من التحديات بينها زيادة كثافة الطلاب في فصول الدراسة.
وأوضح مدبولي أن البناء العشوائي من أسباب أزمة كثافة الطلاب في الفصول، موضحًا أننا نزعنا ملكية أراضي زراعية تابعة لملكية الدولة.
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