حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.. والسماح بالسفر من وإلى السعودية
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات لبعض أحكام عدد من القوانين، كما أعلنت الحكومة قرار عاجل بشأن مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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