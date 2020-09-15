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حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.. والسماح بالسفر من وإلى السعودية

07:20 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.. والسماح بالسفر من وإلى السعودية

مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات لبعض أحكام عدد من القوانين، كما أعلنت الحكومة قرار عاجل بشأن مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مخالفات البناء حدث في 8 ساعات السعودية السيسي الأرصاد التصالح في مخالفات البناء

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