وزير المالية: 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس

وزير المالية: 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس
كتب- محمد عبيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تلقى تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول 13508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار والدخان".
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و 186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات، 3 مليارات و265 مليونًا و635 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 2983 بيانًا جمركيًّا خلال شهر أغسطس 2020، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "الأسمدة، الرخام، الفوسفات، السيراميك، السكر، الملابس"، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بمبلغ 128 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020 بلغ نحو 3 مليارات و878 مليونًا و 168 ألف جنيه.
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