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"نتوقع زيادة الحالات".. الصحة العالمية تكشف تخوفاتها من كورونا في الشتاء

11:42 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
"نتوقع زيادة الحالات".. الصحة العالمية تكشف تخوفاتها من كورونا في الشتاء

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:

تخوف الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، من زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بشأن تأثر الخدمات الصحية الأساسية بجائحة "كوفيد-19".

وقال المنظري: "كما هو معروف، فالإقليم ليس بمنأى عن باقي دول العالم من حيث ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد أو الإنفلونزا الموسمية فهذا متوقع، خاصة أننا نقترب من فصل الشتاء الذي تزداد فيه الأمراض التنفسية التي تنتقل بين أفراد المجتمع".

وأضاف: "بدأت أعداد إصابات ووفيات كورونا في الزيادة مجددا وهذا ناتج طبيعي بسبب فتح الأنشطة الاجتماعية والتجارية وتسهيل حركة التنقل وفتح الحدود والمدارس، لذا قامت عدد من دول العالم والإقليم بمراجعة استراتيجيتها بناء على عدد الوفيات واتخذت القرارات المناسبة لحماية سكانها".

وبشأن تطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية، أوضح المنظري أن المنظمة توصي بنفس النظام المتبع في السنوات الماضية في التعامل مع الأمصال.

الدكتور أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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