اليوم.. قطع المياه عن فيصل والهرم وبعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء الموافق 16/9/2020 ، وذلك نظرًا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجئ الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.