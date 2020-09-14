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غدًا.. "الأوقاف": توزيع 16 طن لحوم أضاح على الأسر المستحقة بـ٤ محافظات

11:20 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
غدًا.. "الأوقاف": توزيع 16 طن لحوم أضاح على الأسر المستحقة بـ٤ محافظات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 16طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا، بمحافظات "أسيوط -قنا -الأقصر - سوهاج"، بواقع (4) طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي .

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 623 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وزارة الأوقاف لحوم أضاح الأسر الأولى بالرعاية

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