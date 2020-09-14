غدًا.. "الأوقاف": توزيع 16 طن لحوم أضاح على الأسر المستحقة بـ٤ محافظات
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 16طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا، بمحافظات "أسيوط -قنا -الأقصر - سوهاج"، بواقع (4) طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي .
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 623 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
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